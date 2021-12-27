Dünya rekoru

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri yaptı. 5 ilçede 2 bin 584 araç kontrol edildi; 582 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 39 araç trafikten men edildi. Aleyhinde yasal işlem yapılan 582 sürücüden 5’i tutuklanırken, diğerlerine trafik cezası yazıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün 22.00- 02.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde trafiğin yanı sıra, gece kulüpleri, bahis evleri, bet ofisler, kıraathaneler, pansiyonlar, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi.

Lefkoşa’da 134 trafik suçu işlendi

Trafik ekiplerinin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 410 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 7 araç trafikten men edildi, bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

Gazimağusa’da 850 araç kontrol edildi

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin Gazimağusa’da gerçekleştirdiği denetimlerde 850 araç kontrol edildi ve 109 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 araç trafikten men edildi.

Girne’de 22 araç trafikten men edildi



Girne’de faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin Girne’de gerçekleştirdiği denetimler sonucu 632 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 211 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 22 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta 2 araç sürücüsü tutuklandı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 268 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 58 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.

İskele’de 65 sürücüye işlem

Trafik ekiplerinin İskele’de gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 425 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 11:20