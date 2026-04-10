İçiyor, çalışmıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Bangladeşli T.H. (E-24), Nijeryalı B.D. (E-23) ve Türkmenistanlı D.Y. (E-51) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verilirken, D.Y., eşinin pasaportuna, parasına ve telefonuna el koyduğunu ileri sürerek şikâyetçi olduğunu söyleyerek “Onu da tutuklayın” dedi. Zanlının eşinin de şikayetçi olduğunu, kocasının sürekli içtiğini, çalışmadığını, alkol parasını dahi kendisinin verdiğini iddia ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların Lefkoşa’da tespit edildiklerini ve yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüleri olmadan ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı T.H.’nin 9 Aralık 2025 tarihinden itibaren 117 gün, zanlı B.D.’nin 5 Şubat 2022 tarihinden itibaren bin 434 gün, zanlı D.Y.’nin ise 22 Şubat 2026 tarihinden itibaren 42 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, akabinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlıların ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların ilgili makamlara yapıldığını ancak henüz herhangi bir geri dönüş alınamadığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Karısını bıktırmış

Mahkemede söz alan zanlı D.Y., eşinin pasaportuna, parasına ve telefonuna el koyduğunu ileri sürerek şikâyetçi olduğunu beyan ederek, “Onu da tutuklayın” dedi.

Bu beyan üzerine polis, zanlının eşinin de şikâyetçi olduğunu belirtti. Polis, eşinin ifadesinde zanlının çalışmadığını, sürekli alkol kullandığını, içki parasını dahi kendisinin karşıladığını ve zanlının pasaportunu tutuklandığı gün polise teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.