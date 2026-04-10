Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Nevin Fenercioğlu (Suriçi Mah.-Gazimağusa)

“32 yıldır muhtarım ve Kıbrıs konusunda hiç ilerleme göremedim, inşallah çözülür. Güvendiğim kurumların arasında Cumhurbaşkanlığı ve Muhtarlar Birliği vardır. Kişilerde de başta kendime güvenmek üzere Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz vardır.”

Olsan Karabardak (Şehitler Mah. Muratağa-Yeniboğaziçi)

“Kıbrıs sorunu inşallah çözülür demek istiyorum. Ülkede en güvendiğim kurumlar Sivil Savunma, Polis ve Askerdir. Ülkede güvendiğim isimler ise bu kurumların başındaki kişiler olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Fırat Yıldırımlar ( Tirmen Köyü-Serdarlı)

“Kıbrıs sorunu bu süreçte biraz zor çözülür, umudum yoktur çözüme dair… En çok güvendiğim kurumlar Polis, Sivil Savunma ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’dir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım’dır.”

İbrahim Omay ( Tuzla Mah-Gazimağusa) foto yok

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur… Güvendiğim kurumların arasında Gazimağusa Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı vardır. Ülkede güvendiği kişilerse tüm bakanlarımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'dır.”

Erdal Özata (Ulukışla Köyü-Paşaköy)

“Kıbrıs sorunu inşallah çözülür ama şu an umudum yoktur. 50 yıldır bir şey değişmedi… Güvendiğim kurumların arasında Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, KIB-TEK ve Ercantanlar var. Ülkede güvendiği kişilerse Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım, KIB-TEK YK Başkanı Gürsel Uzun ve Ercantanlar’dan Tansu Ercantan’dır.”

Tüner Öksüzoğlu (Vadili Köyü)

“75 yaşındayım bunca yıl çözülmedi bundan sonrada çözüm zor görünüyor. En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Diyalog Gazetesi ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Nazif Onbaşı Yavuz (Yeniboğaziçi Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur… En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Sivil Savunma ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Osman Birsen (Yıldırım Köyü-Yeniboğaziçi)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çözülür mü çözülmez mi yüzde elliye elli ihtimal vermekteyim. En çok güvendiğim kurumlar Diyalog Gazetesi, Sivil Savunma ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Nutku Karsu (Çağlayan Mah-Lefkoşa)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede güvendiğim kurumlar Polis ve Mahkemelerdir. Kişi bazında ise güvendiğim yoktur.”

Bülent Baytekin (İbrahim Paşa Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede güvendiğim kurum yalnızca Polistir. Kişi olarak ise bir tek kendime güvenirim.”

Güler Kılıç (Kanlıköy-Gönyeli)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede güvendiğim kurumlar Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Polis ve Sivil Savunmadır. Kişilerde ise bu kurumların başında olan, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Arif Okçu (Minareliköy-Değirmenlik)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda tek bir umut kaldı, belki çözülür. Ayrıca ülkede güvendiğim kurum, kuruluş ya da kişi yoktur, artık kalmadı. Kimseye güvenmiyorum.”

(Devamı yarın)