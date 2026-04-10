Yazık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta görev yaptığı sırada trafik kazası geçiren Deniz Subayı Aziz Bakıcı (22), üç aydır süren yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Ocak 2026 tarihinde Gazimağusa’nın işlek noktalarından Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görev için KKTC’de bulunan Deniz Subayı Aziz Bakıcı, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve acil ameliyata alınan genç subay, buradaki ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kıbrıs’taki tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için İstanbul’a sevk edilen Aziz Bakıcı, yaklaşık 3 aydır hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Genç subayın vefat haberi ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Aziz Bakıcı’nın naaşı, memleketi Ünye’de son yolculuğuna uğurlanacak. Bakıcı’nın cenazesi 10 Nisan 2026 Cuma günü Yenikent Mahallesi’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

