Durumları iyi

Lapta’ta önceki gün Şht. İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, bir ikametgahın bitişiğinde bulunan ve ambar olarak kullanılan binada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu 4 adet spiral makinesi, bir adet elektrikli el testeresi, bir adet benzinli ağaç testeresi, bir adet su motoru, bir adet pvc kapı, 4 adet pvc pencere, 8 adet sandviç panel, 6 adet 10 kg'lık tüp gaz, 75 metrekare çapında ahşap parke, muhtelif ev ile bahçe malzemeleri ve muhtelif elektrik kabloları yandı. Yangının söndürme aşamasında dumandan etkilenen ikametgah sakini bir şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.

Yol kenarındaki tarlalarda yangın

Öte yandan Dipkarpaz - Kaleburnu ana yolu kenarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar küle döndü.

Topçuköy'de Şht Bekir Bahalı Sokak üzerinde, saat 12.00 sıralarında yol kenarında bulunan elektrik direği üzerindeki trafoda meydana gelen kısa devre sonucu oluşan kıvılcımların yere düşerek kuru otları tutuşturması neticesinde ise yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı. Her iki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazimağusa’da motosiklet yandı

Gazimağusa’da, ise Şht. İbrahim Kazım Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan motosiklette, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde oluşan yangın sonucu motosiklet tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.