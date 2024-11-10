Hayati tehlikeleri yok

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile salon araç çarpıştı, bir kişi yaralandı. Dikmen - Boğazköy ana yolunda meydana gelen kazada da bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde boyunca MJ 519 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru kullanan Aldulğani Can (E-30) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Romana Cafe önlerine geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa dönüşe geçti.

Sürücü, bu esnada karşı istikametten soldan birinci şerit içerisinden batı istikametine doğru seyreden Gürhan Çakın (E-57) yönetimindeki YK 950 plakalı motosikletin sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

YK 950 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Elektrik direğine çarptı

Dikmen - Boğazköy ana yolunda saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada ise 36 yaşındaki Mehmet Akkan yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Akkan yönetimindeki LK 488 plakalı araçla Dikmen istikametinden Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Arpalıklı Taş Ocağı Tesisleri yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan bankete düştükten sonra tekrar yola giriş yapıp kontrolsüzce yoluna devam ederek, yolun sağından çıkıp elektrik direğine çarptı ve devrildi.

Kaza sonucu yaralan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alındı.

Kazalarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan olmadı

Ayrıca Tatlısu - Geçitkale ana yolunun Boğaz mevkiinde saat 13.15’te trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Bülteni’ne göre, kaza; Araih Norouzi (E-36) yönetimindeki YH 703 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyir halinde olduğu bir esnada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zafar Ullah (E-34) kullanımındaki LZ 810 plakalı salon aracın sağ ön ve arka kapı kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.