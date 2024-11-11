Sevgi, saygı ve özlemle

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir’de dün hüzün vardı. 7’den 70’e her yaştan ziyaretçi akınına uğrayan sarayın önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu. Saat 09.05’te sirenlerin çaldığı Dolmabahçe Sarayı’nda duygu dolu anlar yaşandı. Başkent Ankara’da ise Ata’nın ebedi istirahatgahı ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında törenle anıldı. Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı. Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saat 07.00’de açılan Dolmabahçe Sarayı’na gelmek isteyenler, Beşiktaş’tan Dolmabahçe’ye yürüdü. Atatürk’ün odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sarayın önünde yağmurlu havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, Atatürk’ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı. Kimi ziyaretçiler gözyaşlarını tutamazken, kimisi dualar okudu.

Çocuklar da Atatürk’e olan sevgilerini dile getirdi. Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da izlenebildi.

Ailesiyle Dolmabahçe Sarayı’nı ziyarete gelen vatandaşlardan Yusuf Pınar, Atatürk’ün izinde olduğunu, çocuğunu da onun sevgisiyle yaşatmak istediğini söyledi.

Pınar, “Çocuğuma Atatürk sevgisini bu yaşından itibaren hissettirmeye çalışıyoruz ki büyüdüğünde vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olsun. Çok duygusal bir gündeyiz.” dedi.