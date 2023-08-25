Durumu iyi

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 74 yaşındaki Ayla Dereliköylü yaralandı. Akçay köyü muhtarı Uğur Dereliköylü'nün annesi olan Ayla Dereliköylü’nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ayla Dereliköylü, yönetimindeki RA 421 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy-İkidere mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak ağaçlara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.