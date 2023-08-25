Suçu da ağırlaştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda önceki gün meydana gelen kazada Nurettin Aksoy’un ağır yaralanması neden olan 70 yaşındaki TIR sürücüsü İsmet Alkurt’un ağır vasıta ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca TIR’ın sigortasız olduğu da belirlendi. Kazada ağır yaralanan Aksoy’un tedavisi sürerken, zanlı Alkurt dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Berk Mertcanoğlu, kazanın 23 Ağustos 2023 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlının, yönetimindeki SF 630 plaka TIR ile dikkatsizce seyrettiği esnada, yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçen Nurettin Aksoy’a, çarptıktan sonra, dorsenin tekerleği ile üzerinden geçerek ağır yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Başarılı operasyon geçirdi

Polis memuru, Nurettin Aksoy’un, kaza sonrası boyun ve kaburga kırıkları ve sağ kol arter yaralanması nedeniyle ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini anımsattı. Polis, önceki akşam Nurettin Aksoy’a gerçekleştirilen başarılı operasyon ile sağ kolundaki kan akışının yeniden sağlandığını, ancak hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, kazanın ardından zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının ağır vasıta ehliyeti olmaksızın TIR sürdüğünü ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma suçunu da işlediğini belirtti.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve alınacak ifadelerin olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.