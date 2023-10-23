Durumu kritik

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Zemzem İclal Büte ağır yaralandı. Kaza, 20 yaşındaki Nijerya uyruklu Musharraf Oladimeji Oguntunde’nin kullanımındaki araçla Büte’ye çarpması, savrulan genç kızın başka bir aracın önüne düşüp, ikinci darbeyi alması sonucu gerçekleşti.

Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Büte, yoğun bakıma alınırken, bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından tutuklanan sürücü ise dün mahkemeye çıkarıldı. duruşmada uyuşturucu testi için zanlıdan kan örneği alındığı açıklandı.

Polis, kazanın önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde meydana geldiğini söyledi.

Polis, HP 756 plakalı aracı dikkatsiz bir şekilde kullanan Musharraf Oladimeji Oguntunde’nin seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye çarptığını ifade etti. Polis, kaza sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın, karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yola düştüğünü ifade etti.

Uyuşturucu testi yapılacak

Polis, kazada ağır yaralanan Büte’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.