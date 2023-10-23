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Ercan’da tutuklandı

Narko Güç Operasyonu’nda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili aranan şahıs yakayı ele verdi

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Ercan’da tutuklandı
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Narkotik ekiplerinin Lefkoşa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği Narko Güç Operasyonu esnasında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili aranan şahıs,  Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Narkotik ekiplerinin geçen Perşembe Kalkanlı’da düzenlediği operasyonda, 159 bütün hap ile 27 kırık hap, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toz hap parçaları ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir metal öğütücü ele geçirildi.
Ele geçirilen maddelerle ilgili zanlı olarak aranan K.Ö.(E-23),  önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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