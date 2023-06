"Duy bu sesi ey hükümet"

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu’nun onaylamış olduğu 18 maddelik tedbir paketinde yerli süt ürünleri, yumurta, zeytin, bitkisel yağlar, yaş sebze, çocuk bezleri, kadınların kullandığı hijyen malzemelerden alınan yüzde 5 oranındaki KDV kaldırılırken, vatandaş, kapsamın genişletilmesini istiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, halkın daha çok ihtiyaç duyduğu akaryakıt bakliyat, et ve tavuk gibi ürünlerde de KDV’nin sıfırlanmasını istiyor.

Vatandaşlar, ayrıca yetkililerin piyasada etkin bir denetim yapması gerektiğini de belirtiyor.

Ne dediler…?

Elman Ayna

“Hükümetin bazı ürünlerde KDV’yi sıfırlaması vatandaş için iyi bir uygulama gibi görünüyor. Ekonomik olarak sıkıntı içerisindeyiz ve inşallah bu KDV sıfırlama durumu raflara da yansıtılır. Et ve süt ürünlerinde KDV indiriminin uygulanması halkı bir nebze olsa rahatlatacaktır. Vatandaşın alışveriş gücü artarsa daha da rahat edeceklerdir.”

Niyazi Özdirenç

“Hükümetin bazı ürünlerde KDV’yi sıfırlaması pek memnun edici değildir. Ben doktor değilim ameliyata da girmiyorum o nedenle cerrahi eldiven veya cerrahi maskede KDV’yi sıfırlamasının bize bir faydası yoktur. Hepsi rüya görüyor. Ayrıca KDV’si sıfırlanan ürünlerin fiyatlarının raflara yansıyacağını da düşünmüyorum. Halkın en çok kullandığı bakliyat, et ve tavuk gibi ürünlerde KDV’nin sıfırlanmasını beklerdim. Alınan kararlar pek de tatmin edici değildir.”

Mustafa Alsancak

“Hükümetin birçok üründe KDV’yi sıfırladığını haberlerden öğrendim. KDV’si sıfırlanan ürünlerin daha da genişletilmesi gerekiyor. Temel tüketim maddelerinin kapsamının genişletilmesi daha iyi olur. Elektrik, tüp gaz gibi önemli ve zorunlu ürünlerde sıfırlama yapılmazsa bile KDV indirimi yapılabilir. Bu şekilde uygulama yapılırsa halk rahatlayacaktır. Dar gelirli ve çocukları olan insanlar da düşünülerek KDV sıfırlanmalı. Bunun yanında KDV’si düşürülen veya sıfırlanan ürünlerin piyasada denetimlerini de yapmalıdır aksi halde bir faydası olmayacaktır.”

Kemal Asilsoy

“KDV’si sıfırlanan ürünler Kıbrıs Türk halkının yüzde 99’unun kullandığı ürünler değildir. Hükümet ya olayın farkında değil ya da sahaya inmeden bu uygulamaya gitti. Halkın en çok kullandığı ekmek, tavuk, et ve benzeri ürünlerde böyle bir uygulamaya gidilmeliydi. Piyasa karşısında yerli halk yok olma noktasındadır. Paluze gibi üründe KDV sıfırlamak bana pek mantıklı gelmiyor. Hükümet halkına karşı gözlerini kapattı. Bu KDV’si sıfırlanan ürünlerle ilgili raflara da bir yansıma olacağını düşünmüyorum.”

Yahya Turan

“Hükümetin bazı ürünlerde KDV’yi sıfırlaması olumlu bir uygulamadır ve tüm ürünlerde keşke bu uygulama yapılsa. KDV’si sıfırlanan ürünlerin yanında keşke akaryakıtta, bakliyatlarda, ilaçlarda, et ve tavuklarda da böyle bir uygulamaya gidilseydi. Piyasanın da ciddi bir denetime ihtiyacı vardır. Her market kafasına göre fiyat uyguluyor. Serbest bir piyasa var ancak bir markette 10 TL’ye satılan bir ürün başka bir yerde 30 liraya satılması kabul edilir gibi değildir.”

Mustafa Kırk

“Hükümetin bazı ürünlerde KDV’yi sıfırlaması halk için iyi bir durumdur. Bu KDV’si sıfırlanan ürünlerin yanı sıra tüm temel tüketim maddelerinde de aynı uygulama yapılmalıdır. Böyle olursa halk daha rahat alışveriş yapacaktır ve daha rahat bir yaşam sürecektir. Bu KDV’si sıfırlanan ürünlerle ilgili raflara bir yansıma olacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili de devletin denetim yapması ve bu durumu kontrol etmesi gerekecektir.”

Deniz Baytin

“Hükümetin bazı ürünlerde KDV’yi sıfırlaması böylesi bir zamanda iyi bir durumdur. KDV’si sıfırlanan ürünlerde mutfakta kullanabileceğimiz bazı ürünler de vardır. Bu uygulamaya tabi tutulan ürünlerin daha da genişletilmesi gerekiyor. KDV’si sıfırlanan ürünler raflara bir süre yansıyacak sonra zamanla tekrar aynı duruma gelecektir. Bu noktada da devletin iyi bir denetimle piyasayı kontrol etmesi gerekiyor.”

Hangi ürünlerde KDV sıfırlandı

-Her tür yerli süt ürünleri (yerli peynir mayası ve konsantresi dahil)

-Yumurta

-Şişelenmiş sular

-Şebeke suyu

-Her tür bebek bezleri

-Sofralık bitkisel yağlar

- Zeytin

-Yaş sebze

-Atık yağlar

-Paluze

-Köfteler

-Hasta ve yaşlı altı bezleri

-Her türlü kadın hijyenik ped

-Aynı amaçla kullanılan diğer hijyenik ürünler

-Her tür cerrahi maske

-Muayene eldivenleri

-Piyango ve balo biletleri (Federasyonlara bağlı spor kulüpleri ile Bakanlar Kurulu tarafından hayır kurumu olarak ilan edilen Vakıf, kurum, dernekler ve okul aile birlikleri, devlete ait kurumlar, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları)

-Etkinlik biletleri (Vakıf ve derneklerin kuruluş amaçlarına uygun düzenleyecekleri etkinliklerin giriş biletleri)

-Tüm evcil hayvanların yem ve mamaları.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023, 09:34