Önce mutfakta sonra odada sıkıştırdı

Misafir olarak gittiği evde arkadaşının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 45 yaşındaki F.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün, yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılırken, olayın 2023 yılı Haziran ayı içerisinde meydana geldiği belirtildi.

Polis memuru, zanlının Taşkent bölgesinde misafirliği gittiği evde, arkadaşının 7 yaşındaki kızına önce mutfakta sonra yatak odasında göğüslerini okşayarak, 2 kez cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Kızın olayı önce annesine anlattığını açıklayan polis, annenin Girne Adli Şubeye gelerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, ayrıca çocuk psikoloğu ile de görüştürüldüğünü açıkladı. Polis, sosyal tahkikat raporu hazırlandığını belirtirken, sorgulanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının yargılanması halinde hapis cezası almasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirterek, ülkede turist vizesiyle bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.