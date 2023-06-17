Keyifli bir gün oldu

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, renkli ve ses getiren bir etkinliğe imza attı.

Lefkoşa’da gençlerin uğrak yeri Zahra Sokak’ta düzenlenen etkinlikte, eşiyle birlikte gençlerle buluştu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de Başman’ın gençlerle buluşmasında yer aldı.

Gençlerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Başman, gençlerin selfie ısrarlarını karşılıksız bırakmadı.

Gençlerle güncel konularla ilgili sohbet eden Başman, spor ve günlük yaşam üzerine sohbetler gerçekleştirdi.

Etkinlik, Zahra Sokak mottosuna uygun renkli görüntülere sahne oldu.



Vatandaşlara hitap etti

Öte yandan Başman, Başman, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ve Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Milletvekili Ahmet Savaşan ile birlikte, Lefkoşa’da sırasıyla Haspolat, Hamitköy, Küçük Kaymaklı ve Köşklüçiftlik Örgütleri’nde düzenlenen geniş katılımlı toplantılara katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Her bölgede kendisine kucak açıldığını görmekten çok mutlu olduğunu belirten Başman, “Böylesi samimi ve içten sevgiyi, genel başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, milletvekillerimizin, bakanlarımızın, örgütlerimizin sayesinde her geçen geçen gün büyüyen böylesi ilgiyi beklediğimi söylemek zor. İyi ki bu yola onlarla çıkmışız, 7’den 70’e insanımızla kucaklaşmışız” dedi.

Başman, İçişleri Bakanlığını da ziyaret etti

Eşi ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile birlikte İçişleri Bakanlığı’na giden Başman, çalışanlarla bir araya geldi.

Çalışanların başarı dileklerine teşekkür eden Başman, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkleri de makamında ziyaret etti.

Başman ve Öztürkler, ziyaret vesilesiyle bir süre sohbet etti.

Projelerini anlattı

Başman, ayrıca ekonomik örgütlere ziyaretlerini sürdürdü.

GİAD, İŞAD ve TUTDER’i ziyaret eden Başman, güncel beklentileri dinledi, ekonomi vizyonunu paylaştı, orta ve uzun vade projelerini anlattı.



Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023, 10:02