Mihriban’ın kalçası kırıldı

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki öğrenci yolu geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının kalçasının kırıldığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde SU 671 plakalı araçla seyreden Turabi Kebapçı, Cadde Mutfak isimli restoranın önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan 27 yaşındaki Mihriban Şavluk’a çarptı. Olay yerine giden ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının kalçasının kırıldığı öğrenildi. Şavluk, yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Kazanın ardından sürücü tutuklanırken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

72 yaşındaki yaya yaralandı

Öte yandan Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde meydana gelen kazada da 72 yaşındaki yaya yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre; kaza önceki gece saat 21.10 sıralarında meydana geldi.

Ahmet Güçlü (E-38) yönetimindeki HV 870 plakalı salon araç ile Girne Caddesi üzerinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada viraja girdi ve yaya olarak yolu geçmeye çalışan Aziz Tecel’e çarptı. Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Sürücünün tutuklandığı bildirildi.

Münir Boskurt tedavi altına alındı

Girne’de yaşanan kazada ise 70 yaşındaki yaya yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gece saat 21.50 sıralarında Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamran Arshad (E-23) yönetimindeki RV 919 plakalı motosikletle dikkatsizce seyrettiği sırada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Münir Boskurt’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaya, tedavisine müteakip dahiliye servisinde müşahede altına alındı. Kazaya neden olan Kamran Arshad’ın tutuklandığı belirtildi.