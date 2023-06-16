Sıra kararda

El-Sen’in Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklikle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava görüşüldü. Mahkeme, kararın açıklanması için süresiz ertelendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Kamu İhale Yasası’nın 24. maddesi,

1. fıkrası C bendinin yürürlüğe girişinin durdurulması ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava, kararın açıklanması için süresiz ertelendi.

El-Sen Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişikliğin ihalesiz elektrik temin edilmesi için yapıldığını, kamu yararı bulunmadığını savunarak, yürütmeyi durdurmak amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi bugün Narin Ferdi Şefik başkanlığında toplanarak El-Sen adına avukat Serkan Mesutoğlu ve Başsavcılık adına İlter Koyuncuoğlu’nu dinledi.

Şefik, argümanları dinledikten sonra karar için süresiz erteleme kararını açıkladı.

Mahkemenin kararını açıklamasının ardından El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve Avukat Serkan Mesutoğlu basın açıklama yaptı.

El-Sen Genel Başkanı Cesurer, ülkede yıllardan beri enerji sorunu yaşandığını belirterek, AKSA’nın kapasitesi artırılırken, Kıb-Tek’e yatırım yapılmasına ilişkin kararların ise uygulanmadığını savundu.

AKSA ile adres gözetilerek yeni sözleşme yapılmasının planladığını savunan Cesurer, bunun Anayasaya aykırı olduğunu bu nedenle konuyu Anayasa Mahkemesi gündemine taşıdıklarını ve bugün ilk kez davanın görüşüldüğünü kaydetti.

Avukat Serkan Mesutoğlu da bir ay önce dava açtıklarını ve gerekçeleri de ortaya koyduklarını belirterek, yasa değişikliği yapılırken bir tüzel kişiliğe yönelik sözleşme imzalanmasının hedeflendiğini söyledi.

Argümanlarını mahkemeye aktardıklarını, Anayasa Mahkemesi’nin karar için davayı süresiz ertelediğini dile getiren Mesutoğlu, “Makul sürede karar verilmesini ümit ediyorum” dedi.