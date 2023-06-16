Operasyonun adı: Geçit yok

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Geçit Yok Operasyonu sonucu, GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan Koray Tümsoy’un tasarrufunda toplam bir kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildi. Tümsoy ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Şahin Berrak gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, operasyonun önceki gün saat 14.00 sıralarında Lokmacı Sınır Kapısı’nda gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis memuru, Koray Tümsoy’un Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını ve harekete geçildiğini açıkladı.

Polis, sınır kapısı ve çevresinde pusu görevine başlandığını ve Lokmacı’dan kuzeye geçiş yapan zanlı Koray Tümsoy’un bir kilo 102 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücüyle yakalandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada Koray Tümsoy’un uyuşturucu maddeyi şu an ismi bilinen ve aranan bir şahıs için getirdiğini, Çağlayan Parkı’nda Şahin Berrak’a vereceğinin öğrenildiğini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında uyuşturucu ithali ve tasarrufu suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.