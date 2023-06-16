‘Defalarca dokundu’

Suna ERDEN

Girne-Lefkoşa arası sefer yapan toplu taşıma aracında yanına oturttuğu 12 yaşındaki kızın bacaklarını okşayarak, omuzuna dokunarak cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan ve olay tarihinde 64 yaşında olan minibüs şoförü Cengiz Öndağ hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, yargılandığı cinsel istismar, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından 5 yıl hapse mahkum edildi.

Kararın uzman raporları, keşifler ve kanıtların bir bütün incelenerek, alındığı belirtildi.

Kararda olguları aktaran ağır ceza yargıcı, olayın 24 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldiğini belirtti. Yargıç, Girne’den Lefkoşa’ya giden 12 yaşındaki kızı yanına oturtan sanığın vites değiştirmek bahanesiyle birden çok kız çocuğuna dokunduğunu belirtti. Yargıç, sanığın parmaklarıyla kız çocuğunun bacaklarını birkaç kez okşadığını, daha sonra koluyla mağdurun göğüs kısmına denk gelecek şekilde omuzuna dokunduğunu belirtti.

Sanığın ifadesinde vites değiştirirken, kız çocuğuna dokunduğunu söylediğini aktaran yargıç, bu iddia üzerine araçta keşif yapıldığını, sanığın eğer isteseydi bu temaslardan kaçınabileceğini belirlediklerini söyledi.

Yargıç şunları belirtti:

“Tacize uğrayan şahıs ifadesinde Girne’den Lefkoşa’ya gittiğini, şoförün kendisini ‘arkada yer yok’ diyerek, yanına oturttuğunu, daha sonra bir kadının daha yanlarına bindiğini ve şoför ile kadının arasında oturmak zorunda kaldığını anlattı.

Kız çocuğu taciz olayının ise Boğaz mevkiini geçtikten sonra gerçekleştiğini aktardı. Sanık ise vites değiştirirken, temas ettiğini kabul etti.

Girne’den Boğaz mevkiini geçinceye kadar virajlı yolda vites değiştiren sanık, kız çocuğuna temasta bulunmadı.

Ancak yanlarında oturan kadının uyuya kalması üzerine taciz olayı yaşandı.

Virajlı yolda vites değiştirirken yaşanmayan taciz, düz ve trafiksiz bir alanda gerçekleşti.

Bu detay sanığın istese teması engelleyebileceğini ortaya koydu.

Ayrıca sanık birden çok kız çocuğunun bacaklarına temas edip, parmaklarıyla okşadı. Bu sanığın cinsel davranışla hareket ettiğini ortaya koydu. Sanık ayrıca kız çocuğunun göbeğine ve omuzuna da dokundu.

Kız çocuğu Gönyeli Çemberinde inince akrabası onu araçla aldı. Olayı önce yengesine sonra annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine sanık tutuklandı. Soruşturmanın ardından sanık yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.”

Yargıç, yaşanan olaydan dolayı şu anda 17 yaşında olan müştekinin halen daha travma yaşadığını ifade etti.

Yargıç, sanık hakkında karar verirken, sunulan olguları, yapılan keşifleri ve dinlenen uzman tanıkların ifadelerini bir bütün olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, sanığın yaygınlaşan bir suçu işlemiş olmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirterek, 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.