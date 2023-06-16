Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan faaliyet raporlarında cinsel nitelikli suçların yıldan yıla arttığı görülüyor. Rapora göre; 2011 yılında ağır ceza mahkemelerinin gündemine yansıtan cinsel içerikli suç sayısı 11 iken, 2021 yılına gelindiğinde bu rakam 36’ya yükseldi.
Rapora göre; 2011 yılında 11 vaka, 2012’de 14 vaka, 2013’te 7 vaka, 2014’te 15 vaka, 2015’te 21 vaka, 2016 ve 2017’de 29 vaka, 2018 yılında 19 vaka, 2019’da 33 vaka, 2020’de 38 vaka, 2021’de ise 36 vaka mahkemelere yansıdı.
Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan faaliyet raporlarında cinsel nitelikli suçların yıldan yıla arttığı görülüyor. Rapora göre; 2011 yılında ağır ceza mahkemelerinin gündemine yansıtan cinsel içerikli suç sayısı 11 iken, 2021 yılına gelindiğinde bu rakam 36’ya yükseldi.
YORUM EKLE