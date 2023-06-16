Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan faaliyet raporlarında cinsel nitelikli suçların yıldan yıla arttığı görülüyor. Rapora göre; 2011 yılında ağır ceza mahkemelerinin gündemine yansıtan cinsel içerikli suç sayısı 11 iken, 2021 yılına gelindiğinde bu rakam 36’ya yükseldi.

Rapora göre; 2011 yılında 11 vaka, 2012’de 14 vaka, 2013’te 7 vaka, 2014’te 15 vaka, 2015’te 21 vaka, 2016 ve 2017’de 29 vaka, 2018 yılında 19 vaka, 2019’da 33 vaka, 2020’de 38 vaka, 2021’de ise 36 vaka mahkemelere yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023, 10:21