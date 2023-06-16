Suna ERDEN

Lefkoşa’dan evine bırakmak için aracına aldığı 13 yaşındaki akrabasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Cenk Çakmak hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Kararda, olayın 30 Haziran 2018 tarihinde meydana geldiği belirtildi. Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanığın, akrabası olan 13 yaşındaki kızı Boğazköy’deki evine bırakmak için Lefkoşa’dan aldığını, yolda giderken araçta kız çocuğunun bacaklarını okşadığını, hoşuna gidip gitmediğini sorduğunu söyledi. Yargıç, sanığın kız çocuğunu saat 19.30 sıralarında eve bırakırken, “Neler hissettiğine dair bana mesaj at” dediğini aktardı.

Kız çocuğunun eve girer girmez babasını aradığını ve “Eniştem çıldırdı, hemen eve gel” dediğini aktaran yargıç, olayı daha sonra ise annesine anlattığını açıkladı.

Yargıç, sanığın saat 20.00 sıralarında kız çocuğuna mesaj atarak, “Seni bekliyorum, neden yazmadın” şeklinde mesaj attığını açıkladı.

Anne ve babanın şikayeti üzerine sanığın tutuklanmak istediğini ancak yurt dışına çıkış yaptığı için gözaltına alınamadığını belirtti. Yargıç, sanığı 16 Aralık 2018 tarihinde ülkeye geri gelince tutuklandığını ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakıldığını açıkladı.

Ağır ceza yargıcı, sanığın dava süresince suçlamaları kabul etmediğini, kız çocuğunun annesinin çantasından 200 lira aldığını söylediğini ifade ederek, “Kız çocuğunu eve bıraktıktan kısa bir süre sonra mesaj attı, ancak o sırada annesinin evde olmadığını biliyordu. Bu nedenle annesiyle tartışma yaşanmasından endişe ettiği için mesaj attığına dair beyanına itibar etmeyiz” dedi. Ağır ceza yargıcı, ayrıca kız çocuğunun ifadesinde sanığın kendisini eve bırakırken, yolu uzattığını söylediğini aktardı. Yargıç, incelenen baz raporlarında sanığın yolu uzattığının görüldüğünü açıkladı. Yargıç, davayla ilgili incelenen tüm kanıtların ve mahkemeye sunulan tüm olguların titizlikle incelendiğini ve sanığın yargılandığı suçları işlediğine kanaat getirip, mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, tüm olgulara değindikten sonra sanığı 5 buçuk yıl hapse mahkum ettiklerini söyledi.