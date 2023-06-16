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Faturalar el yakıyor

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Gazimağusa Belediyesi’nin temizlik parasını arttırması tepki topladı

Faturalar el yakıyor
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa Belediyesi’nin su faturalarında, temizlik vergisini arttırmasıyla artan fatura miktarları tepki topladı. Diyalog muhabirine tepkisini dile getiren Erdinç Kuralay isimli vatandaş ülkede bulunduğu zamanlarda ayda 99 TL su faturası geldiğini belirtti.
Türkiye’de olmasına rağmen şimdi 320 TL su faturası geldiğini ifade eden Kuralay, “Hiç su kullanmadan 320 TL tutarında nasıl su harcamış olabilirim” dedi.
Faturalara uyduruk zamlar yapıldığını savunan Kuralay, “Kanalizasyon yok ama parasını alıyorlar, temizlik ücreti bir anda 220 TL’ye çıktı ama ben çevremde tek bir temizlik görevlisi dahi göremiyorum, bu nasıl iş” şeklinde konuştu.

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