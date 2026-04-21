Duyarlı olalım

Ömer KADİROĞLU

Şiddetli eylemlere neden olan hayat pahalılığını düzenleyen 11 yasa tasarısı komiteye geri çekilirken, vatandaşlar, bir daha benzer olayların yaşanmamasını diledi. Eylemler nedeniyle sağlık hizmetlerinde, eğitimde ve kamuda yapılması gereken işlemlerinde aksamalar olduğunu, mağduriyetler yaşandığını ifade eden vatandaşlar, “Bize yakışmayan olaylar yaşandı, umarız bundan sonra gerek hükümet gerek sendikalar adım atarken duyarlı olur. Herkes üzerine düşeni yaparsa böyle olaylar yaşanmaz” dedi.

Ne dediler…?

Ali Hacıhaliloğlu

“Ülkede geçtiğimiz günlerde yapılan eylemler ve beraberinde yaşanan olaylar hiç hoş değildir ve halkı tedirgin etti. Hastaneler hasta bakmadı, çocuklar okula gidemedi, apar topar sınavlar yapıldı. Bir daha böyle olayların yaşanmaması ve toplumun huzursuz olamaması için yetkililer üzerine düşeni yapmalıdır. Yapamazlarsa artık bırakmaları gerekiyor ki şu anda da zaten yapamadıkları ortadadır.”

Hasan Solyalı

“Bu ülkeye yakışmayan durumlar yaşandı. Bu yaşananların tek sorumlusu hükümettir. Artık yeni bir oluşum şarttır.”

Mehmet Erzen

“Bizi yönetenler o koltuklardan kalkmak istemiyorlar. Bir sandık kurulmalı ve halk iradesini o sandıkta ortaya koymalıdır. Sendikalar eğitim noktasında keşke daha erken açıklama yapsalardı da çocuklar okula gidebilseydi. Eylemler nedeniyle eğitimde kayıplar yaşandı.”

Hamit Emmi

“Ülkede geçtiğimiz haftalarda yaşananlar ülkenin battığını gösteriyor. Herkes elini taşın altına koysa bu durumlara düşmezdik. Bu ülkenin insanı sabahtan akşama kadar Rum tarafında iş arıyor, ekmeğini kazanmaya çalışıyor, alışveriş yapıyor veya sağlık sorunlarına çözüm arıyor veya eğitim seçeneği arıyor. Burada halk bu durumdayken daha büyük bir ayıp olamaz.”

Ümit Akgönül

“Ülkede yaşananlar kötü bir tabloydu. Sendikalar bir eylem başlattı ve kendilerine göre haklı tarafları vardı. En güzeli şiddete başvurmadan bu eylemlerin yapılması idi. Hükümet kanadı da yönetemiyorsa, çalışamıyorsa ve halk istemiyorsa erken bir seçim tarihi belirlenmelidir. Bir değişim gerekliyse yapılmalıdır.”

Özlen Öktem

“Batmış bitmiş, dibe vurmuş bir ülke olduk. Halkın bütün kurumlara güvenini yitirdiği ve hiçbir kurumun çalışmadığı bir ortam içerisindeyiz. Meclis önünde yaşananlar artık bu halkın sabrının sonuna gelindiğini gösterdi. Halkımız şiddet ve öfke yanlısı bir toplum değil ama yaşananlar artık sabırların taştığını gösteriyor.”

Kemal Karakaya

“Ülkede yaşananlar çok üzücüdür ve devleti yönetenler umarım bundan sonra daha aklıselim davranır. Eylemciler de belli bir yere kadar haklıdırlar ama eylemin dozajı artınca bize yakışmayan şeyler ortaya çıkıyor. Çocuklar okula gidemiyor.”

Yusuf Yusufoğlu

“Ülkede yaşananlar baştan sona bir kaostu. Erken bir seçim şarttır ve bu kadar dayatmanın bir anlamı yoktur.”

Hatice Yorgozlu

“Ben esnafım ve bu yaşananlardan dolayı mağdur oldum. Mesela vergi borcumu grevlerden dolayı zamanında ödeyemediğim için bilgisayar sistemi faizi otomatik ekledi.

Zaten müşterilerimiz artık gelmiyorken bir de vergiler bizi daha da zorluyor. Kimse mutlu değil. Rum tarafına bakıyoruz bir de bu tarafa ve çok üzülüyoruz. Onlarda satılan bir ürün bizde tam iki katıdır. Her geldiğinde 4-5 parça kıyafet alan müşterim bugün bin tane hesap yaparak bir parça kıyafet alıp gitti.”