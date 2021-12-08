Yarış başladı

Ömer KADİROĞLU
Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçim öncesinde partilerin bir kısmı aday adaylarının listesini açıkladı. Buna göre UBP’nin 80, YDP’nin 60, CTP’nin de 48 aday adayı var. Kontenjan adaylarının bu rakamların dışında olduğu belirtilirken, 50’şer kişilik kesin aday listesinin hafta sonunda ‘üyeler tarafından’ belirleneceği açıklandı
UBP’de adaylık yarışı 11 Aralık Cumartesi Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonunda, yine aynı CTP’nin Yakın Doğu Üniversitesi AKM’de ve YDP’nin 12 Aralık Pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor
Kompleksi kapalı antrenman salonunda gerçekleşecek. TDP’de adaylık başvuruları 10 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.
Dijital ortamda oy kullanacaklar
Ulusal Birlik Partisinde oy verme işlemi sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oy verme işlemini gerçekleştirecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi 09.30 ile 20.00 ve Yeniden Doğuş Partisi ise 09.00 ile 22.00 saatleri arasında üyeler oy kullanabilecek. Öte yandan Halkın Partisi milletvekili adaylarını belirlemek için üye oylamasına gitmeyerek adaylarını Parti Meclisinde belirleyeceği belirtildi. Partilerin üyelerin oy verme işlemlerinin dijital ortamda yapılacağı belirtildi.
Ek kontenjan adayları açıklanmadı
Diğer yandan partilerin kontenjan adaylarının da hazır olduğu belirtildi. Ulusal Birlik Partisi’nde ve Halkın Partisi’nde kontenjan adayları belirlendi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde ve Toplumcu Demokrasi Partisinde ise ek kontenjan aday çalışmaları devam ediyor. Ek kontenjan adaylarının isimleri ise şu an için açıklanmayıp Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurular sonrasında açıklanacağı belirtildi.
İşte 3 partinin aday adayları
Ulusal Birlik Partisi
Lefkoşa
1. Özgür Arıkan
2. Havva Dağseven
3. Nihat Ekizoğlu
4. Sadık Gardiyanoğlu
5. Fahri Onbaşı
6. Nurcan Yardımcı
7. Aydın Soyer
8. Ahmet Savaşan
9. Batu Beyit
10. Sevil Yönlüer
11. Özlem Bendaşan
12. Ali Ratip Doğruer
13. Savaş Atakan
14. Özlem Sefer
15. Alişan Şan
16. Hasan Taçoy
17. Olgun Amcaoğlu
18. Mehmet Aktunç
19. Feyzi Hansel
20. Batoul Peyravi
21. Hatice Özler Şahin
22. Hasan Yücelen
23. Arif Sonuç
24. Füsun Özsun
25. Zorlu Töre
Gazimağusa
1. Hakan Dinçyürek
2. Sunat Atun
3. Derviş Ekşici
4. Meryem Boyacı
5. Bora Akkuş
6. Suat Yeldener
7. Vesile Topçuoğlu
8. Korhan Ekcan
9. Ergin Ersoy
10. Kemal Deniz Dana
11. Hüseyin Çavuş Kelle
12. Dursun Oğuz
13. Oğuzhan Hasipoğlu
14. Gürsel Uzun
15. Elif Abiç
16. Resmiye Canaltay
17. Sultan Vural
Girne
1. Hasan Küçük
2. Ünal Üstel
3. Özdemir Berova
4. Halit Bağman
5. Mukaddes Turan
6. Ahmet Tunçbilek
7. Türel Öksüzoğlu
8. Müevver Çağın
9. Cemil Karzaoğlu
10. Yalçın Koçyiğit
11. Atilla Mahmutoğlu
12. Selim Gökbörü
13. Fikret Öğdü
14. Rüyam Yönlüer
15. Kutlu Evren
16. Adem Ademoğlu
17. Hüseyin Kayım
18. Adnan Altan
19. Ahmet Arslan
20. Zalihe Damdelen
İskele
1. Halil Talaykurt
2. Osman Kırşan
3. Ümit Özkıran
4. Emrah Yeşilırmak
5. Nuray Karakuş
6. Önder Sennaroğlu
7. Veli Gürpınar
8. Yasemin Öztürk
9. Murat Civelek
10. Nazım Çavuşoğlu
Güzelyurt
1. Tarkan Çeki
2. Ziya Öztürkler
3. Menteş Gündüz
4. Cihan Kombos
5. Ali Pilli
Lefke
1. Aytaç Çaluda
2. Fırtına Karanfil
3. Kenan Örgen
4.
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Lefkoşa
1. Ahmet Muratoğlu
2. Ayşe Alioğlu
3. Cenk Paşa
4. Derviş Bladanlı
5. Doğuş Derya
6. Filiz Besim
7. Haffe Işısal
8. Hasan Hüda Ecer
9. Hülya Batunlu
10. Mehmetali Güröz
11. Muhittin Tolga Özsağlam
12. Ödül Muhtaroğlu
13. Sıla Usar İncirli
14. Tekin Söylemez
15. Ürün Solyalı
Gazimağusa
1. Asım Akansoy
2. Behçet Öznacar
3. Ceyhun Ümiter
4. Cihan Tunceli
5. Derviş Karaca
6. Erkan Tekeli
7. Erkut Şahali
8. Gaye Astan Çoban
9. Hamit Caner
10. Şifa Çolakoğlu
11. Teberrüken Uluçay
Girne
1. Alpay Çelebi
2. Fazilet Özdenefe
3. Fikri Toros
4. Mahmut Kanber
5. Mustafa İlgen
6. Niyal Öztürk
7. Ongun Talat
8. Özge Tahiroğlu
9. Pembe Ardıç
10. Salih Sarpten
İskele
1. Ahmet Cenk Musaoğlulları
2. Biray Hamzaoğulları
3. Fide Kürşat
4. Fikret Civisilli
5. Hüseyin Mülazim
6. Suphi Coşkun
7. Yalçın Kömürcügil
Güzelyurt
1. Armağan Candan
2. Aslı Murat
Lefke
1. Salahi Şahiner
2. Tuncay Sarıyer
Yeni Doğuş Partisi
Lefkoşa
1. Salih Güneş
2. Banu Bozlakoğlu
3. Adem Küçükandaç
4. Metin Akar
5. Türkeş Karşılı
6. Yılmaz Kaldırım
7. Özlem Ayşe Doğandemir
8. İsmail Kemal Altuncuoğlu
9. Süleyman Atlar
10. Mehmet Erol
11. Hüseyin Gürlek
12. Suphi Asiltürk
13. Eda Yenen
14. Yavuz Aydın
15. Ali Yenen
16. Hüseyin Azer Özkan
17. İrfan Yılmaz
18. Mustafa Yeşil
19. Erşah Sabit Yılmaz
20. Ali Akın Önder
21. Ali Ömer Yayla
22. Zafer Kemaloğlu
23. Sinan Tuğantemir
24. Zalhe Aylak
25. Zeynep Sinem Keser
Gazimağusa
1. İlter Ömeroğlu
2. Ramazan Gündoğdu
3. Habibe Çetin
4. Ali Koruk
5. Tamer Karakaşlı
6. Mahmut Hayta
7. Dürdane Abi Acı
8. Kansu Aksu
9. Ali Yakar
10. Bünyamin Öztürk
11. Hatice Seçkin
12. Mehmet Özkardaş
13. Yusuf Çelik
Girne
1. Fazıl Dönmezoğlu
2. Güller Karamalli
3. Reyhan Aydın
4. Fuat Tek
5. Başak Tekerek
6. Süleyman Çakır
7. Cüneyt Canbolat
8. Fatma Bahadır
9. Mehmet Tunçtürk
10. İsmail Beyoğlu
11. Ömer Çete
12. Ramazan Karal
13. Sami Güneş
14. Hacı Ali Özdemir
15. Mehmet Yavuz Ekmekçi
16. Nurşah Çiftçi
Güzelyurt
1. Hakan Bozkurt
2. Gökhan Saraç
3. Mehmet Emin Yılmaz
4. Numan Sadık Kılıç
5. Elmas Süzgen
İskele
1. Hasan Öksüz
2. Sefa Kurukafa
3. Hakkı Kandemir
4. Neslihan Vural
5. Salih Taner
6. Arif Özbayrak
7. Celal Açık
8. Aykut Günel
Lefke
1. Nejla Gazi
2. Kadir Ozan