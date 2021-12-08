Yarış başladı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçim öncesinde partilerin bir kısmı aday adaylarının listesini açıkladı. Buna göre UBP’nin 80, YDP’nin 60, CTP’nin de 48 aday adayı var. Kontenjan adaylarının bu rakamların dışında olduğu belirtilirken, 50’şer kişilik kesin aday listesinin hafta sonunda ‘üyeler tarafından’ belirleneceği açıklandı

UBP’de adaylık yarışı 11 Aralık Cumartesi Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonunda, yine aynı CTP’nin Yakın Doğu Üniversitesi AKM’de ve YDP’nin 12 Aralık Pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor

Kompleksi kapalı antrenman salonunda gerçekleşecek. TDP’de adaylık başvuruları 10 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.



Dijital ortamda oy kullanacaklar

Ulusal Birlik Partisinde oy verme işlemi sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oy verme işlemini gerçekleştirecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi 09.30 ile 20.00 ve Yeniden Doğuş Partisi ise 09.00 ile 22.00 saatleri arasında üyeler oy kullanabilecek. Öte yandan Halkın Partisi milletvekili adaylarını belirlemek için üye oylamasına gitmeyerek adaylarını Parti Meclisinde belirleyeceği belirtildi. Partilerin üyelerin oy verme işlemlerinin dijital ortamda yapılacağı belirtildi.

Ek kontenjan adayları açıklanmadı

Diğer yandan partilerin kontenjan adaylarının da hazır olduğu belirtildi. Ulusal Birlik Partisi’nde ve Halkın Partisi’nde kontenjan adayları belirlendi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde ve Toplumcu Demokrasi Partisinde ise ek kontenjan aday çalışmaları devam ediyor. Ek kontenjan adaylarının isimleri ise şu an için açıklanmayıp Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurular sonrasında açıklanacağı belirtildi.

İşte 3 partinin aday adayları

Ulusal Birlik Partisi

Lefkoşa

1. Özgür Arıkan

2. Havva Dağseven

3. Nihat Ekizoğlu

4. Sadık Gardiyanoğlu

5. Fahri Onbaşı

6. Nurcan Yardımcı

7. Aydın Soyer

8. Ahmet Savaşan

9. Batu Beyit

10. Sevil Yönlüer

11. Özlem Bendaşan

12. Ali Ratip Doğruer

13. Savaş Atakan

14. Özlem Sefer

15. Alişan Şan

16. Hasan Taçoy

17. Olgun Amcaoğlu

18. Mehmet Aktunç

19. Feyzi Hansel

20. Batoul Peyravi

21. Hatice Özler Şahin

22. Hasan Yücelen

23. Arif Sonuç

24. Füsun Özsun

25. Zorlu Töre

Gazimağusa

1. Hakan Dinçyürek

2. Sunat Atun

3. Derviş Ekşici

4. Meryem Boyacı

5. Bora Akkuş

6. Suat Yeldener

7. Vesile Topçuoğlu

8. Korhan Ekcan

9. Ergin Ersoy

10. Kemal Deniz Dana

11. Hüseyin Çavuş Kelle

12. Dursun Oğuz

13. Oğuzhan Hasipoğlu

14. Gürsel Uzun

15. Elif Abiç

16. Resmiye Canaltay

17. Sultan Vural

Girne

1. Hasan Küçük

2. Ünal Üstel

3. Özdemir Berova

4. Halit Bağman

5. Mukaddes Turan

6. Ahmet Tunçbilek

7. Türel Öksüzoğlu

8. Müevver Çağın

9. Cemil Karzaoğlu

10. Yalçın Koçyiğit

11. Atilla Mahmutoğlu

12. Selim Gökbörü

13. Fikret Öğdü

14. Rüyam Yönlüer

15. Kutlu Evren

16. Adem Ademoğlu

17. Hüseyin Kayım

18. Adnan Altan

19. Ahmet Arslan

20. Zalihe Damdelen

İskele

1. Halil Talaykurt

2. Osman Kırşan

3. Ümit Özkıran

4. Emrah Yeşilırmak

5. Nuray Karakuş

6. Önder Sennaroğlu

7. Veli Gürpınar

8. Yasemin Öztürk

9. Murat Civelek

10. Nazım Çavuşoğlu

Güzelyurt

1. Tarkan Çeki

2. Ziya Öztürkler

3. Menteş Gündüz

4. Cihan Kombos

5. Ali Pilli

Lefke

1. Aytaç Çaluda

2. Fırtına Karanfil

3. Kenan Örgen

4.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Lefkoşa

1. Ahmet Muratoğlu

2. Ayşe Alioğlu

3. Cenk Paşa

4. Derviş Bladanlı

5. Doğuş Derya

6. Filiz Besim

7. Haffe Işısal

8. Hasan Hüda Ecer

9. Hülya Batunlu

10. Mehmetali Güröz

11. Muhittin Tolga Özsağlam

12. Ödül Muhtaroğlu

13. Sıla Usar İncirli

14. Tekin Söylemez

15. Ürün Solyalı



16. Yaşar AracıGazimağusa1. Asım Akansoy2. Behçet Öznacar3. Ceyhun Ümiter4. Cihan Tunceli5. Derviş Karaca6. Erkan Tekeli7. Erkut Şahali8. Gaye Astan Çoban9. Hamit Caner10. Şifa Çolakoğlu11. Teberrüken UluçayGirne1. Alpay Çelebi2. Fazilet Özdenefe3. Fikri Toros4. Mahmut Kanber5. Mustafa İlgen6. Niyal Öztürk7. Ongun Talat8. Özge Tahiroğlu9. Pembe Ardıç10. Salih Sarptenİskele1. Ahmet Cenk Musaoğlulları2. Biray Hamzaoğulları3. Fide Kürşat4. Fikret Civisilli5. Hüseyin Mülazim6. Suphi Coşkun7. Yalçın KömürcügilGüzelyurt1. Armağan Candan2. Aslı MuratLefke1. Salahi Şahiner2. Tuncay Sarıyer



Yeni Doğuş Partisi

Lefkoşa

1. Salih Güneş

2. Banu Bozlakoğlu

3. Adem Küçükandaç

4. Metin Akar

5. Türkeş Karşılı

6. Yılmaz Kaldırım

7. Özlem Ayşe Doğandemir

8. İsmail Kemal Altuncuoğlu

9. Süleyman Atlar

10. Mehmet Erol

11. Hüseyin Gürlek

12. Suphi Asiltürk

13. Eda Yenen

14. Yavuz Aydın

15. Ali Yenen

16. Hüseyin Azer Özkan

17. İrfan Yılmaz

18. Mustafa Yeşil

19. Erşah Sabit Yılmaz

20. Ali Akın Önder

21. Ali Ömer Yayla

22. Zafer Kemaloğlu

23. Sinan Tuğantemir

24. Zalhe Aylak

25. Zeynep Sinem Keser

Gazimağusa

1. İlter Ömeroğlu

2. Ramazan Gündoğdu

3. Habibe Çetin

4. Ali Koruk

5. Tamer Karakaşlı

6. Mahmut Hayta

7. Dürdane Abi Acı

8. Kansu Aksu

9. Ali Yakar

10. Bünyamin Öztürk

11. Hatice Seçkin

12. Mehmet Özkardaş

13. Yusuf Çelik

Girne

1. Fazıl Dönmezoğlu

2. Güller Karamalli

3. Reyhan Aydın

4. Fuat Tek

5. Başak Tekerek

6. Süleyman Çakır

7. Cüneyt Canbolat

8. Fatma Bahadır

9. Mehmet Tunçtürk

10. İsmail Beyoğlu

11. Ömer Çete

12. Ramazan Karal

13. Sami Güneş

14. Hacı Ali Özdemir

15. Mehmet Yavuz Ekmekçi

16. Nurşah Çiftçi

Güzelyurt

1. Hakan Bozkurt

2. Gökhan Saraç

3. Mehmet Emin Yılmaz

4. Numan Sadık Kılıç

5. Elmas Süzgen

İskele

1. Hasan Öksüz

2. Sefa Kurukafa

3. Hakkı Kandemir

4. Neslihan Vural

5. Salih Taner

6. Arif Özbayrak

7. Celal Açık

8. Aykut Günel

Lefke

1. Nejla Gazi

2. Kadir Ozan

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 11:06