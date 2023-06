Ece ve Moctar tedavi altında

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu iki yayaya çarptı. Kazada, her iki yaya da yaralandı. Her ikisi de üniversite öğrencisi olan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 11.45 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Suna Fatma Kerim (K-59) yönetimindeki NE 092 plakalı salon araçla Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, hastane önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ece Ayran (K-20) ve Moctar Hama Issa’ye (E-27) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

7 yaşındaki çocuk yaralandı

Öte yandan Girne’ye bağlı Beylerbeyi’nde bisikletinin kontrolünü kaybeden 7 yaşındaki Tünay Yiğiter, çelik bariyerlere çarparak yaralandı.

Yiğiter, kaldırıldığı hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre, 19 Haziran 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Beylerbeyi’nde Dereboyu sokak üzerinde, Tünay Yiğiter (E-7) yönetimindeki bisikletle kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, bisikletin kontrolünü kaybederek yolun batı kısmından dışarıya çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Tünay Yiğiter, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kafatası kırığı teşhisi nedeniyle çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin soruşturması devam ediyor.