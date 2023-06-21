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Rumlar AB’nin 9’uncu sırasında

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Kuzeyde 5.5 ayda 22, güneyde bir yılda 37 ölümlü kaza meydana geldi

Rumlar AB’nin 9’uncu sırasında
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 Kuzey Kıbrıs’ta ölümlü trafik kazaları artarken, güneyde düşüş olduğu açıklandı. Fileleftheros gazetesine göre; bir milyon 200 bin nüfuslu Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz yıl 37 ölümlü kaza meydana geldi. Gazete, 2021 yılında bu rakamın 45 olduğunu anımsatarak, yüzde 18’lik bir azalmanın meydana geldiğini vurguladı.
   Gazete, bu düşüşle birlikte Güney Kıbrıs’ın, nüfusa oranla en az ölümlü kaza sıralamasında 9’uncu sırayı aldığını vurguladı.
   Nüfusu 500 bin civarında olan Kuzey Kıbrıs’ta ise bu yılın ilk 5.5 ayında 22 ölümlü kaza meydana geldi.

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