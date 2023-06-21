Yemiş alacaktı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde komşusunun 8 yaşındaki oğlunu ailesinden izinsiz evinden 450 metre uzağa götüren Uğurcan Bük tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu, şiddet ve birçok suçtan sabıkası bulunan zanlının, çocuğu elinden tutup götürürken annesi tarafından fark edildiği belirtildi.

Tutuklanan zanlı ifadesinde, amacının çocuğu gezdirmek olduğunu söylediği öğrenildi. Çocuğun ailesinin de zanlıdan şikayetçi olmadığı belirtildi. Ancak zanlı kamu davası gereği, yasal vesayetten kaçırma suçundan dün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, Uğurcan Bük’ün önceki gün saat 10.00 sıralarında Surlariçi’nde

8 yaşındaki çocuğu yasal vasisinden izin almadan marketten yemiş alacak vaadiyle kandırarak, evinin önünden yürüyerek uzaklaştırdığını belirtti. Polis, zanlının, çocuğun annesi tarafından evinden 450 metre uzaklıkta Haydarpaşa Sokak üzerinde bulunan Turizm Bakanlığı önünde tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün Uğurcan Bük’ün mahkeme emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, çocuğun sosyal hizmet memuru huzurunda ifadesinin temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının “kadına şiddet, kanunsuz uyuşturucu madde, kasti hasar, mahkeme emrine riayetsizlik; eczacılık ve zehirler yasasına aykırı hareket” suçlarından teminata bağlı olduğunu belirtti.

Polis, ailenin şikayetçi olmadığını da söyleyerek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalanması ve zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.