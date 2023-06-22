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Yabancılar da ilgi gösterdi

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Ötüken Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi yoğun bir katılımla açıldı

Yabancılar da ilgi gösterdi
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Hüseyin ÇİÇEK
İskele’ye bağlı Ötüken köyünde önceki gün anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Ötüken Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi, bölgede yaşayan yabancı uyruklu birçok kişinin de katılımıyla gerçekleşti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat ve Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre’nin de hazır bulunduğu açılışta, folklor ekibi gösteri yaptı. Müzik resitalinin de yapıldığı açılışta, kurdeleyi Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, milletvekili Fide Kürşat ve muhtar Turgut Özyöre birlikte kesti. Sergide kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıkarıldı.  

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