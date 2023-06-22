Önlemler paketi Eylül’de

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, başkan seçilmesinin ardından yüz günün tamamlanması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, müzakerelerle ilgili görüşlerinin yanı sıra, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kıbrıslı Türklere yönelik önlemleri Eylül ayında açıklayacağını söyleyen Hristodulidis, AKEL Genel Sekreteri’nden bu konuda aldığı önerilerin de değerlendirildiğini belirtti. Hristodulidis, bir grup Kıbrıslı Türk’le de kendi girişimi sonrasında kendi ofisinde yakın tarihte bir görüşme yaptığını söyledi.

Bu bilgiyi kamuoyuyla ilk kez paylaştığını da vurgulayan Hristodulidis, bir araya geldiği Kıbrıslı Türklerle, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere yönelik tek taraflı almayı planladığı önlemleri görüştüklerini” belirtti.

“Tek taraflı diyorum çünkü bugünkü Tatar ve rejimle herhangi bir anlaşmaya varmak çok zor” şeklinde konuşan Hristodulidis, Eylül ayına kadar Kıbrıslı Türklere yönelik bu önlemlere dair belirli duyurular yapabileceklerini umut ettiğini vurguladı.

Guterres Çerçevesini kabul etmiyor

Alithia gazetesi, “Başkan Müzakerelere Crans Montana’da Kaldığımız Yerden Başlamayı İstiyor Ancak Çerçeveyi Kabul Ediyor Maddelerini Reddediyor – Kıbrıslı Türklere Yönelik Tek Taraflı Önlemler” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Gazete, Hristodulidis’in basın açıklamasında Rum gazetecilerin Kıbrıs sorununa ilişkin yığınla sorusuna maruz kaldığını ancak bu sorulara yanıt vermekten kaçındığını belirterek, verdiği tek net yanıtın ise, “müzakerelerin Crans Montana’da Guterres Çerçevesinde kaldığı yerden yeniden başlamasını istediğini ancak çerçevenin maddelerini kabul etmediği” şeklinde olduğunu aktardı.

Gazeteye göre, “müzakerelerin yeniden başlamasının, Guterres Çerçevesi’nin altı maddesinin ve Kıbrıslı Türklerin tek olumu oy hakkının kabulüyle mi başlayacağız?” şeklindeki soruya Hristodulidis, “çerçevede hemfikir olmadığımız konular var” yanıtını verdi.

Mülkiyette ilk söz hakkı mal sahibinde olmalı

Hristodulidis, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Kıbrıs Rum tarafının yıllardan beridir süregelen tezi, mülkiyette ilk söz hakkının kullanıcıda değil, mal sahibinde olması gerektiğidir. Çerçevede ise, Kıbrıs Rum tarafına iade edilmeyecek bölgelerde ilk söz hakkının kullanıcıda olması gerektiği söyleniyor. Bu yaklaşıma karşıyım. Bu maddeyi kabul eden parlamento üyesi bir parti varsa açıklasın”.