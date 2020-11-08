Çeteye şok

Suna ERDEN

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da önceki gün saat 13.30 sıralarında 51 yaşındaki Murat Aykol’un ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen Serkan Kanatlı yönetimindeki araç ile Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde seyir halinde tespit edilerek araçta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Serkan Kanatlı ile araçta yolcu olarak bulunan Enver Akyürek ve Can Rafet Akyürek tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen Beklan Şafak Küçük de Lefkoşa’da tespit edilerek kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs da tutuklandı.

Dün hepsi mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin başarı ile sonuçlandırdığı 1 kilo 300 gramlık uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Murat Aykol, Serkan Kanatlı, Beklan Şafak Küçük, Enver Akyürek ve Can Rafet Akyürek dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olguları aktardı. Polis, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Eroin) Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Uyuşturucu çetesinin çökertilmesi olayında mahkemeye detaylı bir şahadet veren polis, kayıp olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler olduğuna değinip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Banu Soyer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.