Egemenlik alanına girmemeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerine yönelik New York temaslarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’taki üçlü görüşmede Türk tarafının tavrını ortaya koyduklarını belirterek, Güven Yaratıcı Önlemlere yönelik gelişmeler olacaksa bunu memnuniyetle karşılayacaklarını ancak KKTC’nin egemenlik alanına girmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, toplantıda New York temaslarının değerlendirildiğini, görüşlerin paylaşıldığını belirterek, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) toplantıya katılmamasından üzüntü duyduğunu söyleyerek, “Onları esefle kınıyorum” dedi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Başbakan Ersan Saner’in Karpaz bölgesinde bir açılışa katılması nedeniyle toplantıya katılamadığı öğrenildi. Başbakan Saner, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) toplantıyı “samimiyetten yoksun” olarak niteleyerek katılmayacaklarını açıklamıştı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Özersay: Keşke görüşme öncesi fikir alınsaydı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, toplantıya New York temasları ile yeni yasama yılında Meclis’e dair değerlendirme olmak üzere iki gündem maddesiyle davet edildiklerini açıkladı.

New York görüşmelerinin öncesinde fikirlerinin alınmasını daha doğru bulduklarının altını çizen Özersay, “devlete olan saygıları” çerçevesinde bugünkü toplantıya katılıp görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

Özersay, Kıbrıs meselesinde iki tarafın arasında görüşmelerin başlayabilmesi için bir ortak zeminin şart olduğunu ve şu an iki taraf arasında öyle bir zeminin olmadığını belirtti.

Hükümet varsa Meclis’i açsın

İkinci gündem maddesinin yeni yasama yılı ve Meclis toplantıları olduğunu belirten Özersay, “Bizim, Halkın Partisi olarak duruşumuz nettir. Eğer hükümet var olduğunu iddia ediyorsa Meclis’i açabilmelidir. Parlamenter sistemde hükümetler, Meclis’in desteğini ve güvenoyunu muhafaza edebildiği sürece vardır. Eğer hükümet Meclis’i kapatamıyor, açamıyorsa zaten malumun ilanı anlamına gelir ve ‘hükümet yok’ demektir” dedi.

Ataoğlu: Tatar ile aynı görüşteyiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bilgilendirme toplantısına davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sunarak, toplantıda New York’ta yapılan görüşmeler ve süreçteki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ataoğlu, yapılan görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı’nın destekçisi olduklarını ve parti olarak da aynı görüşleri paylaştıklarını kaydetti.

Arıklı: Yol haritasını destekliyoruz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York temasları yol haritasında desteklerini ilettiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından bir temsilci atanmasını doğru bulmadıklarını, aksine Genel Sekreter’in görevi iade etmesinin daha faydalı olacağına inandıklarını kaydeden Arıklı, konunun BM gündeminde kaldığı sürece, KKTC’nin tanınması çalışmalarının ve kamuoyu oluşturmanın engellendiği görüşünü belirtti.