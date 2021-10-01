Başbakan Ersan Saner, Diyalog Medya’yı ziyaret ederek, Gündem Özel programına katıldı ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı. Saner, Ekim sonunda yapılacak olan kurultayda yeniden genel başkan seçileceğini belirtirken “Adaylar içinde rakibim bir kişidir. ‘Kaybedeceğim bir yarışa girmem” dedi.

Saner, seçilememesi halinde Başbakanlık görevini iade edeceğini söyledi.

Maaşların ödenebilmesi için 130 milyon lira borç aldıklarını belirten Saner, KKTC’nin tümüyle serbest bölge olması konusunu Ankara’da ele aldıklarını ifade etti. Saner; serbest bölge projesine Türkiye’nin destek verdiğini belirtirken, elektrik sorununun deniz altından kablo döşenmesiyle çözülebileceğini söyledi.

Yarış iki aday arasında geçecek

Başbakan Saner, kurultayda 3 rakibin olacağının hatırlatılması ve “Size göre hangisi sizinle daha çok yarışacak” sorusu üzerine “Bana göre yarış iki adaya arasında olacak” dedi.

Saner, “Parti içerisinde üyelerin kimi desteklediğine dair kamuoyu araştırması yaptınız mı? sorusu üzerine şimdiye kadar böyle bir araştırma yapmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Herkes kendi oyunu, durumun ne olduğunu biliyor. Kimse kazanmayacağını bir yarışa girmez. Bir başbakan olarak kazanmayacağım bir yarışa girmem. Son sözü üyelerimiz söyleyecektir. Şimdiye kadar partililer her zaman mevcut genel başkanlarını seçmiştir. Ben kazanacağıma kesin gözüyle bakıyorum.”

Kazanamazsam başbakanlıktan çekilirim

Başbakan Saner,“Eğer kazanamazsanız parti ve hükümetin durumu ne olur” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Ben kurultayın farklı bir şekilde sonuçlanamayacağını öngörmüyorum. Ancak eğer kazanamazsam etik olarak Başbakanlıktan çekilirim. UBP ananelerine göre de böyle olması gerekir. Ama kazanacağıma eminim ve farklı senaryolar üzerinde durmuyorum.”

Özgürgün isterse gelebilir

İstanbul’da yaşamını sürdüren UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e yaptığı ziyarete de değinen Saner, parti genel durumunu ve diğer başka konuları görüştüklerini söyledi.

Özgürgün’ün 2018 yılından beridir vekil olduğunu, Meclisten istifa ettiğini ancak kabul edilmediğini söyleyen Saner, “Milletvekilliği devam ediyor. Ne zaman isterse gelebilir” dedi.

Saner, “Özgürgün dönmeyi göze alırsa yeniden aday çıkabilir mi” sorusuna da “Her milletvekili otomatik adaydır. Kimlerin milletvekili adayı olabileceğine üyeler karar verir. Gelirse aday adayı olabilir” şeklinde cevap verdi.

Nisap sorunu yaşanmayacak

Başbakan Saner, “Cumhuriyet Meclisi bugün yeni yasama yılına başlayacak. Sizce nisap sorunu olacak mı? sorusunu da yanıtladı.

Başbakan Saner, bugünkü meclis oturumunun sadece törensel olacağını, esas açılışın önümüzdeki pazartesi günü yapılacağını ifade ederek, ”Pazartesi nisap için gerekli olan 26 sayısına ulaşacağız. Bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum” dedi.

Saner: Sağlık Bakanıyla görüştüm

Başbakan Saner, Ercan Havaalanı’nda Adapass kaynaklı yaşanan sorunlarla ilgili ise konuyu Sağlık Bakanlığı ile görüştüğünü, turistlerin aşı kartını gösterip ülkeye giriş yapabilmesi için öneri sunduğunu, Bakanın da konuyu gündemine aldığını ifade etti.

130 milyon lira borçlandık

Başbakan Saner, maliyenin durumuyla ilgili bilgiler de verdi. Saner, maliyede düzelme olduğunu ancak gelirler normal seyrinde gitse de çok ciddi ödemeler yapıldığını söyledi. Saner, bu ay bankalardan 130 milyon TL borçlanarak maaşların ödendiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz ay 2020 ve 2021 yılından borçlandığı rakamları ödedi. Elimizdeki nakit yetmeyince borçlandık. Bütçe açığı bir buçuk milyara yaklaştı. Mecliste hayat pahalılığını dondurmak istedik ama olmadı. Bu yüzden bütçede yük oldu” dedi.

Rahat uyuyamıyoruz

Saner, “Maliye üzerinde inanılmaz bir ödeme yükü var. Buna rağmen iyi götürüyoruz. Son bir yıldır sadece geçtiğimiz haziran ayı rahat uyuduk. Her ay sonu biz sıkıntılı geçirdik. Her şeye rağmen ülkeyi bugünlere getirdik ”ifadelerini kullandı.

Bazıları kredilerin bağışlanmasını istiyor

Başbakan Saner, Kalkınma Bankası’ndan alınan ve geri ödenmediği iddia edilen kredilerle ilgili soruyu yanıtlarken, alınan kredilerin yüzde kaçının verilmediğine dair bir bilgisi olmadığını söyledi.

Saner, “Ödenmeyen krediler otomatik olarak yargıya taşınır. Bu arada krediyi kullanan arkadaşların talepleri oluyor. Mesela bazıları aldığı kredilerin bağışlanmasını istiyor. Benim kredilerin ne kadarının ödendiğine ne kadarının ödenmediğine dair bilgim yok.”

Elektrik Kurumunda çok ciddi yapısal sorunlar var

Başbakan Saner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili de konuştu. Saner, “Elektrik Kurumunda çok ciddi yapısal sorunlar var. Sendikadaki arkadaşların da benimle hem fikir olduğuna inanıyorum. Gerek maliyetlerin gerekse halka verilen enerji fiyatının düşmesi için radikal bir takım kararlar alınmalıdır. Dünyada yakıtla üretim rafa kalkıyor. Belki jeneratörler gazla da çalıştırılabilir. Ancak kurumun bir tane gaz kurulumu yok. Bugün düğmeye bassak bir buçuk yılda ancak çözülür.

Öte yandan maliyetleri çok düşürecek olan kabloyla elektrik meselesi var. Kabloyla elektrik getirilmesiyle ilgili Türkiye ile çok ciddi projeler üretiliyor. Bu sadece kuzeye değil güneye de çok ciddi avantaj sağlar.

Türkiye tam destek verdi

Saner, KKTC’nin tümüyle serbest bölge olması konusunu Ankara’da ele aldıklarını ifade etti. Saner; serbest bölge projesine Türkiye’nin destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Anavatanda serbest bölge konusunu enine boyuna konuştuk. 2022 yılı mali protokolde yer alması gerektiğini belirttim. Ülkenin gelişmesi farklı bir vizyon gereklidir. Türkiye’de bu konu en üst düzeyde destek gördü.”

Saner, başbakanlıkta kurduğu ekonomi komitesinde uzman kişilerle serbest bölge fikrini canlandırmak için çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021, 09:52