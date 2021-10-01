Üç yüz bini aştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sekreter olarak çalıştığı güzellik merkezinde, müşterilerden aldığı nakit paraları çaldığı iddia edilen Seray Taş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ilk etapta 171 bin 877 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının 383 bin 295 TL’yi iş yerinin muhasebesine yatırmadığı belirlendi. Zanlının evinde arama yapıldığı; 975 Sterlin, 560 Dolar, 505 Euro ve bin 700 TL bulunduğu belirtilirken, Taş’ın ifadesinde paralara miras yoluyla sahip olduğunu söylediği açıklandı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru, zanlı Seray Taş’ın 2019 Mayıs ve 2021 Ağustos tarihleri arasında direktörlüğünü Dr. Emine Kunter’in yaptığı güzellik merkezinde sekreter olarak çalıştığı esnada, yapılan işlemler karşılığı tahsil ettiği 383 bin 295 TL parayı müşterilerden peşin olarak alıp kredi kartından çekmiş gibi göstererek iş yerine vermeyip sirkat ettiğini açıkladı.

Olayı 26 Eylül tarihinde bildirildiğini, zanlının tutuklandığını söyleyen polis, zanlı Taş’ın hakkında temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Evi döviz bürosu gibi

Zanlının evinde arama yapıldığını belirten polis, dolap içerisinde 975 Sterlin, 560 Dolar, 505 Euro ve bin 700 TL paranın bulunarak emare alındığını ifade etti. Polis, zanlının evinde bulunan paralara miras yolu ile sahip olduğu izahatında bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının yine ifadesinde bu süre içerisinde yapılan işlemler karşılığında temin ettiği paraları yazdığını belirttiği bir adet ajanda ile evde tespit edilen bir başka ajandanın daha inceleme yapılmak üzere emare alındığını belirtti.

Polis, şirket muhasebesinden yapılan incelemede zanlının 2019 yılında 100 bin 706 TL, 2020 yılında 154 bin 514 TL, 2021 yılı Ağustos ayına kadar ise 128 bin 074 TL parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.