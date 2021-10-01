4 kişi yarışacak

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) genel başkanlık yarışı için geri sayım başlarken, dün itibariyle adaylık başvurusu sona erdi.

Partinin şimdiki genel başkanı ve Başbakan Ersan Saner, UBP milletvekilleri Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak kurultayda yarışmak için dün başvuru işlemlerini tamamladı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 30- 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen

UBP Kurultayında dört ismin genel başkanlığa aday olduğunu ve parti tüzüğü gereği dün itibariyle genel başkan adaylığına başvuru kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Kurultayda genel başkanlık görevine sırasıyla; Ersan Saner, Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un başvurduğunu belirten Hasipoğlu, “Birbirinden değerli dört vekilimize başarılar dilerken, seçim sonucunda kazananın partimiz ve ülkemiz olacağından hiç şüphe yoktur” dedi.