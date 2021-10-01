Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un 28 Ağustos 2021 tarihinde Bafra’da bir otelde vereceği konser için ülkeye gelen ve Ercan Havaalanı’nda sahte PCR belgesi ibraz eden 21 kişilik orkestra ekibi hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin, Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Onur Özelçağlayan, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşına çıkarıldı.

Yaklaşık bir aydır, mahkemeye çıkmayı bekleyen 21 kişilik orkestra ekibiyle ilgili mahkeme, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmeleri yönünde karar üretti.

Elde edilen bilgilere göre ekiple ilgili karar, 4 Ekim’de açıklanacak.

Ne olmuştu

Ersoy’un 21 kişilik orkestra ekibi, Ercan’da gözaltına alınmış daha sonra mahkemeye çıkarılarak,

kişi başı 10’ar bin lira nakit teminat ve haftada 2 gün KKTC polisine ispatı vücut yapma şartıyla serbest bırakılmıştı. Orkestra ekibi tutuksuz olarak yargılanmayı bekliyordu.