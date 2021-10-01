Suçuna suç ekledi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya ait Alayköy’de park halindeki aracın camını taşla kırarak 3 cep telefonu, 320 lira para, kimlik belgeleri ve kredi kartlarını çalan Barış Polat’ın hırsızlık suçunun yanı sıra yangına neden olduğu da ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre; zanlı araçtan hırsızlık yaptığı günün akşamı boş bir araziye giderek, kimlik belgeleriyle, kredi kartlarını yaktı. Ancak yakılan ateş kuru otlara sıçradı ve kısa sürede 2 buçuk dönümlük bir alana yayıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kuru otlar ile 5 adet akasya ağacı küle döndü.

Hırsızlık olayından bir gün sonra, görgü tanığının ifadesi üzerine yakalanan zanlı polisteki sorgusunda yangına neden olduğunu itiraf etti.

Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Çaldıklarını yakmaya çalıştı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 26 Eylül 2021 tarihinde Alayköy’de meydana gelen hırsızlık olayında T.U.’ya ait park halinde bulunan MS 934 plakalı aracın camının taşla kırıldığını söyledi. Polis, araç içerisinden T.U. ve oğluna ait; 3 adet cep telefonu, bir adet para cüzdanı, 3 adet kimlik kartı, bir adet sürüş ehliyeti, 2 adet bankamatik kartı ile toplam 320 TL nakit para çalındığını belirtti.

Şikâyet üzerine olay yerine gidildiğini belirten polis, taşın araç içinde bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, bir görgü tanığının ifadesi ışığında Barış Polat’ın suçu işlediğini tespit ederek, Alayköy’de gözaltına aldıklarını söyledi.

Polis, T.U.’ya ait cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının çaldıklarının bir kısmının boş arazide yakarak, büyük bir yangına neden olduğunu anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.