Dirseğini kesti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda kendisini aldattığı gerekçesiyle kız arkadaşının dirseğini cam bardakla yaralayan, gelişi güzel vurarak 24 yaşındaki kadını darp eden Berzan Güneş şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada darp edilen genç kadının doktor kontrolünden geçirildiği, rapor aldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, şiddet olayının 29 Eylül 2021 tarihinde zanlı ile kız arkadaşının Lefkoşa’da birlikte yaşadığı evde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının saat 01.30 sıralarında kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşının dirseğine cam bardakla vurarak, 3 santim kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti. Polis, zanlının akabinde kız arkadaşının vücudunun çeşitli yerlerine elleriyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, darp edilen genç kadının Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde muayeneden geçirildiğini; kollarında, el bileklerinde darp izi, sağ dirseğinde kesi tespit edildiğini açıkladı. Polis, doktordan darp raporu alındığını, zanlının da tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, olayın yaşandığı eve gittiklerini, kırık cam parçalarını emare olarak aldıklarını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, üniversite öğrencisi olduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kişinin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.