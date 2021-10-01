Otopsi tamamlandı

Gazimağusa'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Barışer’in (62), direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Barışer’e yapılan otopside, "kaza öncesi geçirdiği kalp krizi ve sonrasında trafik kazasına bağlı olarak göğüs ve kaburga kemikleri kırıkları ile iç organ kanaması sonucu" hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kaza nasıl oldu

Gazimağusa'da meydana gelen kaza önceki gün saat 17.30 sıralarında Abant Sokak üzerinde gerçekleşti. Yönetimindeki PF 970 plaka araçla Sincan Sokak yol kavşağına doğru seyreden Ali Barışer, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmadan karşıya geçti. Ali Barışer, bu esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından havalandıktan sonra park halinde bulunan JF 683 plakalı aracın ön kaputunun üzerine düştü. Kaza sonucu Ali Barışer, olay yerinde yaşamını yitirdi.