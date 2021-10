Çözüm bekliyor

Ömer KADİROĞLU

Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak eylem başlatan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sonuç alıncaya kadar geri adım atmayacağını söyledi. Diyalog’a konuşan Sarıçizmeli, Birleşik Kurul resmi olarak toplantıya çağrılana kadar eylemi sürdüreceğini vurguladı. İmar planını üzerinde hassasiyetle çalıştıklarını ve kendilerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Sarıçizmeli, “Hükümet kanadı gereği Birleşik Kurulu toplantıya çağırma mecburiyeti olmasına rağmen üç aydır bunu yerine getirmiyor. Hem inat ediyor hem de suç işliyor” ifadelerini kullandı.

Sarıçizmeli: Farklı şekillerde eylemler yapacağız

“Bu ülkede herkes bu böyle gitmeyeceğini söylüyor ancak kimse de çıkıp bunu engellemek için bir şey yapmıyor” diyen Sarıçizmeli, şunları söyledi:

“ Her şey söylemde kalıyor ancak biz artık bu söylemlerin ötesine geçip eylem yapıyoruz. Mehmetçik Belediye Başkanı olarak eylem başlatarak Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurdum. Üç yıldır üzerinde hassasiyetle çalıştığımız Mehmetçik Bölgesi İmar Planının bir an önce hayata geçmesi için buradayım. İmar planı ile ilgili biz kendi üzerimize düşen görevi yerine getirmemize ve çalışmaları tamamlamamıza rağmen hükümet kanadı yasa gereği Birleşik Kurulu toplantıya çağırma mecburiyeti olmasına rağmen üç aydır bunu yerine getirmiyor. Hem inat ediyor hem de suç işliyor. Bölge halkının bir kısmı bu imar planına destek veriyor bir kısmı ise vermiyor. Bu durum imar planlarının olmazsa olmazıdır. Çünkü imar planlarında hiç kimse yüzde yüz bir bölgeyi tatmin etmez, her zaman sıkıntılar yaşanır. Biz bu noktada kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz ve buradaki eylemin şekli değişecek. Bir sonuca varılmazsa sadece farklı şekillerde de eylemler yapacağız.”