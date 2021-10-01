Son pişmanlık  fayda etmedi

Girne’de bir şoför okulunda çalışan Celal Abbas Uğuroğlu, ehliyet almak için okula başlayan bir öğrenciyi kandırarak, parasını aldı.

Öğrenciyi, ‘Sana uygun fiyata araba bulurum’ diyerek kandıran ve 11 bin 500 lirasını alan zanlı şikâyet üzerine tutuklandı.

Polislik olan zanlı, parayı geri ödeyeceğini söylese de kandırılan şahıs, şikâyetinden vazgeçmedi. Zanlı Celal Abbas Uğuroğlu mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 18-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında kendisine arkadaşının arabasını satın alacağı gerekçesi ile Tochukwu Thank God Nwosu’dan 11 bin 500 TL aldığını söyledi.

Nwosu’nun ifadesinde zanlıyla şoför okulunda ders aldığı dönemde tanıştığını ve kendisine uygun fiyata araç bulacağını söylediğini, 18 Ağustos’ta 4 bin TL, bir hafta sonra 5 bin 500 TL ve 2 bin

TL para verdiğini fakat arabayı satın alamadığını ve defalarca parasını geri istemesine rağmen zanlının geri ödenmediğini belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, zanlı Celal Abbas Uğuroğlu’nun şikâyet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının parayı aldığını kabul ederek harcadığını söylediğini aktardı.

Zanlının parayı 3 taksit halinde geri ödeyeceğini söylediğini ancak Nwosu’nun bulunu kabul etmediğini ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme 5 bin nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.