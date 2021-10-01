98 hasta taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 15 bin 505 testle 70’i yerel toplam 90 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta ise 62 bin 295 testle 129 yeni vaka belirlendi. Her iki kesimde can kaybı olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; yerel vakaların 23’ü Lefkoşa, 16’sı Girne, 23’ü Gazimağusa, 5’i İskele, 1’i Güzelyurt ve 2’i Lefke’den.

3 kişini yurt dışından geldiği, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısının 98 olduğu açıklandı.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 2 milyon 924 bin 506. Toplam vaka sayısı 19 bin 544. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 18 bin 595. Tedavisi devam eden vaka sayısı 873. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 43. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 824. Toplam kaybedilen hasta sayısı 78. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 4 bin 475. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 629. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 686. Takip edilen toplam bileklik sayısı 8 bin 212. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 57 bin 444.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 62 bin 295 testle 129 yeni vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 120 bin 272'ye yükseldi.

Güney Kıbrıs'ta dün can kaybı yaşanmadı.