41 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da dün akşam saatlerinde yaşanan feci kaza sonucu 41 yaşındaki 2 çocuk babası Hüseyin Palu yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza Hüseyin Palu’nun, yönetimindeki araçla seyrettiği esnada, viraja geldiğinde sağ şeride geçerek karşı istikametten gelen Kıbrıslı Rum Christoforou Christoforos’un yönetimindeki araçla yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Sağ şeride geçti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, dün saat 17:45’te, Tatlısu'da Davlos Market yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Palu, yönetimindeki FC 228 plakalı araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği bir esnada, viraj üzerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Christoforou Christoforos yönetimindeki MEH 831 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza sonucu FC 228 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Palu kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan MEH 831 plakalı araç sürücüsü Christoforou Christoforos ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ekaterina Tsara (K-39) ve Naomi Tsara (K-11) Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İki minik öksüz kaldı

Kazada yaşamını yitiren Geçitkale’de sakin Hüseyin Palu’nun serbest meslekle uğraştığı öğrenildi. Geride iki minik evlat bırakan Palu’nun ölümü başta ailesi olmak üzere bütün Geçitkale’yi yasa boğdu.

Amcasıyla aynı kaderi paylaştı

Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Palu, 11 yıl önce yine trafik kazası soncuu yaşamını yitiren amcası Erdal Palu ile aynı kaderi paylaştı. Palu’nun cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Geçitkale’de defnedileceği açıklandı.