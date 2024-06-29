3 ayda yargı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalışan 41 yaşındaki Nadir Yılmaç dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı, ceza-i ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada olayla ilgili kan donduran detaylar da açıklandı. Zanlının diziyle çocuğunun sırtına bastırıp, boğmaya çalıştığı, bayılınca öldüğünü sanıp, bıraktığı belirtildi.

Çocuğun babası tarafından ağzında kan ve yerde baygın bulunduğu belirtildi. Zanlının avukatı ise Yılmaç’ın psikiyatri tedavisi gördüğünü, ilaç kullandığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın Haziran saat 15.00 sıralarında zanlının Marmara bölgesinde ikamet ettiği evde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının 8 Haziran’da eşi ve çocuğuyla Girne’de bir otelde kalırken, oğlunu öldürmeyi planladığını, otelden ayrılırken bornoz kuşağını yanına aldığını söyledi. Polis, zanlının olay günü bornoz kuşağını, dokuz yaşındaki oğlunun boğazına dolayıp sıkmak sureti ile öldürmeye teşebbüs ettiğini hatırlattı.

Polis, olayın ardından tutuklanan zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 18 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilerek, rapor alındığını açıkladı.

Polis, rapora göre zanlının hem olay esnasında hem de şu anda ceza-i ehliyetinin olduğunu açıkladı. Zanlının işlediği suçların ağır ceza mahkemesi kapsamında girdiğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Bayılınca öldüğünü sanıp, bıraktı

Savcı, olayla ilgili polise sorular yönetti. Polis, zanlının olaydan bir gün önce ailesiyle Girne’de bir otelde tatil yaptığını, oradan bornoz bağı aldığını, tatilden döndükten bir saat sonra söz konusu suçu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının direnen oğlunun sırtına diziyle bastırıp, boğma eylemini sürdürdüğünü, çocuk bayılınca öldüğünü düşünerek, bıraktığını, komşularına ve evin avlusundaki eşine “Oğlumu boğarak öldürdüm” dediğini aktardı.

Halının üzerine baygın ve ağzında kan vardı

Polis, zanlının eşinin eve girdiğinde çocuğu baygın ve halının üzerinde ağzından kan gelmiş bir şekilde görüp, ambulansı aradığını belirtti.

Polis, olay yerindeki halının ve bornoz bağının emare alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde psikoloji bozulduğu için söz konusu suçu işlediğini söylediğini aktardı.

Polis, çocuğun babasıyla kaldığını, düzenli olarak psikolog desteği gördüğünü açıkladı.

Şizofrenik bir vaka

Zanlının avukatı müvekkilinin 2018 yılında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü, halen ilaç kullandığını, olayın şizofrenik bir vaka olduğunu kaydetti.

Duruşmaya bakan Yargıç, zanlı Nadir Yılmaç’ın işlediği iddia edilen suçların ciddiyetine vurgu yaptı. Yargıç, tüm olguları değerlendirerek, zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



