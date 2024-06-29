Dünya rekoru

Gönyeli’de iki ayrı döviz bürosunu dolandırarak, bin Euro ve bin Sterlin aldığı gerekçesiyle tutuklanan Erdi Konyalıoğlu’nun Girne ve Gazimağusa’da da benzer suçlar işlediği açıklandı.

Zanlının 19-22 Haziran tarihleri arasında iki ayrı şahıstan toplam 18 bin 799 TL, 5 bin Sterlin ve 90 Euro aldığı belirtildi.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, polis benzer suçlardan 90 sabıkası olduğunu açıkladı.

Zanlı ise kimseyi kandırmadığını iddia ederek, “silah zoruyla mı aldım ”savunması yaptı.

Soruşturma memuru, zanlının 24 Haziran 2024 tarihinde saat 17.40 sıralarında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosu önünde, kendisini polis S.Ç., olarak tanıtıp, E.A.’dan bin ABD doları alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Girne’de tespit edilerek tutuklandı

Polis, zanlının aynı gün saat 18.00 sıralarında da yine Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, kasiyer olarak çalışan Ö.N.'dan bin sterlin nakit para isteyip TL karşılığını arabadan getireceğini söyledikten, parayı alıp konu yerden ayrıldığını anlattı.

Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bin dolar ve 930 sterlin paranın bulunarak, emare alındığını söyledi.

Başkalarını da kandırdı

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yürütülen ileri soruşturma kapsamında, benzer yöntemlerle 19-22 Haziran 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da ve Girne’de iki ayrı şahıstan toplam 18 bin 799 TL, 5 bin Sterlin ve 90 Euro nakit paraları da sahtekarlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının benzer suçlardan 90 sabıkası olduğunu ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

“Silah zoruyla mı aldık?”

Zanlı ise kimseden zorla para almadığını öne sürerek, “Cezaevine girip çıkmaktan usandım, topluma kazandırılmak istiyorum. Kimseyi kandırıp para almadım, kim kime ve tanımadığı birine yüklü miktarda para verir ki” dedi.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.