Ehliyetine el konuldu

Lefkoşa-Girne ana yolunda, 188 miligram alkollü içki tesiri altında seyrettiği başka bir araca çarparak kaza yapan Ahmet Deniz tutuklandı.

“Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçundan tutuklanan zanlı yeni yasa gereği ceza yazılmadan direkt mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede olgular aktarılarak, zanlının ehliyetine geçici olarak el konulması talep edildi.

Polis; kazanın 21 Nisan 2025 tarihinde saat 13. 45 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde çift şeritli yolda meydana geldiğini söyledi. Polis; soldan birinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru yönetimindeki RP 328 plakalı araç ile nefesinde yüzde 188 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden zanlının, üst geçide yaklaştığı esnada aynı istikamete doğru seyreden ve yol daralmasından dolayı oluşan trafikte yavaşlayan Kenan Anaç yönetimindeki TNK 167 plakalı salon araca aracının sağ arka kısmına çarptığını belirtti.

Polis; kaza sonucu yaralanan olmazken, TNK 167 plakalı araca 75 bin TL, RP 328 plakalı araçta 60 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini belirtti. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak merkez karakol hücrelerine yerleştirildiğini kaydetti.

Polis; zanlı aleyhine 'dikkatsiz araç kullanma ve alkollü araç kullanma' suçlarından dava okunduğunu ifade etti.

Polis; zanlının davaları sonuçlanıncaya kadar sürüş ehliyetinin mahkeme tarafından geçici olarak el konulmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının davaları sonuçlanıncaya kadar ehliyetinin iptaline emir verdi.

