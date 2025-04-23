Tedavi altına alındı

Girne’de Ecevit Caddesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Uzun yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre önceki gün saat 10.00 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Mustafa Uzun (E-29) yönetimindeki ZG 796 plakalı motosiklet ile kuzeye seyrederken, önünde aynı istikamete giden araçların sağından geçtiği sırada, Ecevit Caddesine çıkış yapan Murad Ahmadlı (E-24) yönetimindeki ZF 798 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Uzun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol diz kapağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

İki yaya hastaneye kaldırıldı

Öte yandan Gönyeli’de meydana gelen kazada iki yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Osman Amca (E-62), ZC 405 plakalı araçla dün saat 16.00 sıralarında Gönyeli’de dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu yaya Sevcan Töre’ye (K-39), Töre de yanında yürüyen Ercan Seçkin’e (E-39) çarptı. Her iki şahıs da dengelerini kaybedip yere düştü. Yaralanan iki yaya kaldırıldıkları Kolon British Hospital’da acil serviste müşahede altına alındı.