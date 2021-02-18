AB’den 2 bin doz AstraZeneca aşısı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Avrupa Birliği'nden (AB) 2 bin doz AstraZeneca aşısı gönderileceğini belirtti. Doğruyol, aşıların bugün KKTC yetkililerine teslim edileceğini açıkladı. Doğruyol, Cumhurbaşkanımız Tatar’ın, Borrell ile önceki akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde hellimin tescili ve aşı tedariki meselelerini de ele aldığını belirtti

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

İki konu konuşuldu

Doğruyol, Cumhurbaşkanımız Tatar’ın, Borrell ile önceki akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde hellimin tescili ve aşı tedariki meselelerini de ele aldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanımızın, Covid-19 salgını süresince halk sağlığının korunmasına ve Avrupa Birliği’nden Kıbrıs Türk Halkı’na tahsis edilen aşıların zamanında, sarih bir program çerçevesinde, teslim edilmesine yönelik girişimleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği'nden Ocak ve Şubat aylarında tarafımıza ulaştırılan 4 bin 500 dozluk Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının ardından, 2 bin doz AstraZeneca aşıları KKTC yetkilileri tarafından teslim alınacaktır. Diğer taraftan, Anavatan Türkiye tarafından KKTC’ye Covid-19 salgınıyla mücadele için bugüne kadar 80 bin doz Sinovac aşı gönderilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 11:18