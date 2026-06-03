Ekipler büyük çaba harcadı

Girne’ye bağlı Güngör bölgesinde dün öğle saatlerinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Çeşitli birimlerden 45 personel; zeytinlik alanda çıkan yangına, itfaiye araçları, arazözler, iş makineleri, İHA ve su tankerleriyle müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güngör Boyacı Çiftliği mevkiinde dün saat 13.00 sıralarında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri koordineli şekilde müdahale etti. Müdahalede itfaiye araçları, arazözler, YAMA araçları, iş makineleri, insansız hava araçları ve su tankerleri kullanıldı.

Toplam 45 personelin görev aldığı çalışmalarda, alevlerin rüzgârın da etkisiyle yayılmasını önlemek için çevreleme hattı oluşturuldu. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının yeniden alevlenme riskine karşı bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı belirtildi. Ayrıca, olay yerinde hasar tespit çalışmaları da başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yürütüldüğü kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026, 10:07