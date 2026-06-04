Kentte şenlik havası yaşandı

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali çocukları, gençleri ve aileleri bir araya getirdi.

Festival programı çerçevesinde Namık Kemal Lisesi önünde toplanan kortej, saat 18.00’de coşkulu bir yürüyüşle Namık Kemal Meydanı’na ulaştı. Çocukların, gençlerin, ailelerin ve çeşitli katılımcı grupların yer aldığı yürüyüş, kent merkezinde festival atmosferi oluşturdu.

Yürüyüşün ardından Namık Kemal Meydanı’nda çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler tarafından sunulan performanslar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Program kapsamında Venedik Sarayı’nda Karagöz Oyunu sahnelendi. Geleneksel gölge oyunu, çocuklara kültürel mirasın örneklerinden birini sunarken ailelerden de ilgi gördü. Ardından Namık Kemal Meydanı’nda Şubadap Çocuk Konseri düzenlendi. Konser, çocukların enerjisi ve katılımcıların coşkusuyla festivale renk kattı.

Gazimağusa Belediyesi yetkilileri, çocukların ve gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşmasının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların kent yaşamına katkı sağladığını belirtti. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin, kente renk, neşe ve canlılık kattığı ifade edildi.