Kökten çözüm

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında hayvan besicileri örgütlerinin ve epidemiyoloji grubunun katılımıyla, toplantı gerçekleştirildiği şap hastalığıyla ilgili tüm konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

Haberi “Şap Hastalığının Kökünden Çözülmesi Girişimi” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi

şap hastalığının kökten çözümlenmesi amacıyla toplantı çerçevesinde bazı kararların alındığını belirtti.

Alınan en önemli kararın, şap hastalığına bulaşan ve testleri pozitif çıkan hayvanların 24 saat içerisinde itlaf edilmesi şeklinde olduğunu belirten gazete, bu tedbirin, küçük bir hayvan besici grubu ve itlafları askıda olan 15 (11’i Larnaka’da, 3’ü Lefkoşa’da, 1’i Pahna’da) çiftlikle ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Maria Panayiotu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, şap hastalığının kökten çözümlenmesi için tüm paydaşların iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Virüsün şu aşamada yayılma aşamasında olduğunu söyleyen Panayiotu, şimdiye kadar 120 çiftlikte hastalığın görüldüğünü belirtti.

Haravgi gazetesi, alınan tedbirler arasında, küçükbaş hayvanlarla ilgili tazminatın artırılması; hayvan nakilleri ve KKTC ile alışverişe yönelik cezaların artırılması; PCR ve ELISA yöntemleriyle örnekler alınması; aşılama sürecinin hızlandırılması gibi tedbirlerin bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Özel Epidemiyoloji Komitesi Başkanı Stavros Malas toplantı sonrasında yaptığı açıklamada önümüzdeki üç ayın kritik olduğunu söyledi. Malas, hayvancılık sektörünün yarını için yılsonuna kadar kararların alınmasın gerektiğine vurgu yaptı.

Rum Tarım örgütü EKA Genel Sekreteri Panikos Habas ise açıklamasında, hayvan besicilerinin bilgilendirilmesinin önemini vurguladı ve bölgesel toplantıların da yapılması gerektiğine inandığını söyledi.