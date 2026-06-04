Çalışmalar ele alındı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) nezdinde yapılan PDO (Korumalı Menşe Adı) ve PGI (Korumalı Coğrafi İşaret) tescilleri kapsamında ilgili paydaşların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıda “Menşe İsmi Korumalı Ürünler ve Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler” başlığı ele alındı.

Toplantıda, özellikle hellim başta olmak üzere AB tarafından tescil edilen ve coğrafi işaret statüsü taşıyan ürünlerin mevcut durumu, üretim süreçleri ve tescil kriterlerine uyum süreci değerlendirildi. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar, ihracat süreçleri ve denetim mekanizmalarına ilişkin konuların da gündeme geldiği belirtildi.

Yetkililer ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, tescilli ürünlerin uluslararası pazardaki konumunun güçlendirilmesi, kalite standartlarının korunması ve üretim zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, AB tescil süreçlerinin yerel üreticilere etkileri ve bu kapsamda yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.

